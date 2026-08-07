Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giriş yapan bir kamyonette gerçekleştirilen aramada, 5 kilo 856 gram altın ile bandrolsüz 281 bin 400 adet sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlere Bulgar gümrük ve sınır polisi ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bulgaristan Sınır Ajansı yetkilileri, ele geçirilen altın ve sigaraların toplam piyasa değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu açıkladı.

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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA