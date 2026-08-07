Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giriş yapan bir kamyonette gerçekleştirilen aramada, 5 kilo 856 gram altın ile bandrolsüz 281 bin 400 adet sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlere Bulgar gümrük ve sınır polisi ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bulgaristan Sınır Ajansı yetkilileri, ele geçirilen altın ve sigaraların toplam piyasa değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.