Kaza, Gördes ilçe merkezi Sanayi Yolu çıkışında, Salihli-Gördes yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. idaresindeki 45 PC 928 plakalı otomobil, seyir halindeyken mıcıra kaptırarak M.S.’ye ait 10 AJD 019 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.S.’ye ait araçta yolcu olarak bulunan M.S., S.İ. ve V.S.’nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralıların Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.