Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında yaşanan olayda, izne gelmiş olan Çanakkale'de görev yapan uzman çavuş E.A., ailesini ziyaret etmek üzere halk otobüsüne binmişti. İddiaya göre, otobüs içerisinde bulunan Orhan Ç., saldırgan bir dil kullanarak konuşmaya başladı, bu durum üzerine uzman çavuş E.A. tarafından uyarıldı. Ancak Orhan Ç., küfür etmeye devam etti ve uzman çavuş E.A. tarafından otobüsten indirildi. Vatandaşlar, Orhan Ç.'yi darp etti.

Bu sırada durağın yakınındaki bir dönerci dükkanına giren saldırgan, bir döner bıçağı alarak otobüsün içinde bulunan uzman çavuş E.A.'yı elinden yaraladı. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçarken, yaralı uzman çavuş olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan tıbbi müdahalenin ardından uzman çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü Hastanesi'ne sevk edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı olayın yaşandığı bölgeye yakın bir kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı.