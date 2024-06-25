Sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini açıklayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaz aylarında alınan soğuk duşa ilişkin kalp hastalarını uyardı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizi tetiklenebilir” diye konuştu.

Denize ve havuza ani dalış yapmayın

Çok sıcak havadan ani soğuğa kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, şöyle devam etti:

"Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir. Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bireyler denize, havuza ani dalış yapmaktan da kaçınmalıdır. Fakat sağlıklı bireylerin soğuk duş almasında bir sorun yoktur."