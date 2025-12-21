3. Lig 1. grupta haftanın maçı Bursa Yıldırımspor ile İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak.

Etimesgut Spor Kulübü'nün lider olduğu grupta 2. sırada yer alan Bursa Yıldırımspor ile averajla 4. sırada bulunan İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele her 2 kulüp açısından da oldukça büyük öneme sahip.



BURSA YILDIRIMSPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde şu ana kadar oynanan 14 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Bursa Yıldırımspor, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 18 gole karşılık, kalesinde ise 12 gol gördü.

Son 2 maçını kazanan, son 5 lig maçında ise yenilmeyen ekip, gol yollarında biraz zorlansa da sonuca gitmeyi başarıyor.

Bursa ekibinin İnegöl temsilcisi karşısındaki kozu, bu sezon 5 gol atma becerisi gösteren forvet oyuncusu Emin Bektaş olacak.

Kendi sahasında oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan ekip, iç saha maçlarında attığı 10 gole karşılık, kalesinde ise 8 gol gördü.



DEPLASMAN CANAVARI KAFKASSPOR

Mütevazı kadrosuna rağmen bu sezon grubun en sürpriz takımlarından biri olmayı başaran İnegöl Kafkasspor, son 5 lig maçında aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikte kendisini üst sıralarda buldu.

Bu sezon oynanan 14 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan İnegöl temsilcisi, Bursa Yıldırımspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.



Çarşamba günü oynanan lig maçında Kestel Çilekspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Kafkasspor, 3 maçlık galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.



14 lig maçında 24 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 13 gol gördü. Son 3 lig maçında 9 gol atan ekip, kalesini ise gole kapattı.

Deplasman karnesi oldukça iyi olan Kafkasspor, rakip sahada oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında 12 gol atan yeşil siyahlılar, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Kafkasspor'un Bursa Yıldırımspor karşısındaki en önemli kozu ise son haftaların golcü ismi Yusuf Kaplan olacak.



BURSA YILDIRIMSPOR-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'de Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.