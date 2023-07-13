Çocuk ve ergenlerin internet bağımlılığı konusunda en fazla risk altında olan yaş grupları olduğunu ifade eden Ögr. Gör Barış Tuncer, "İnternetin sağlıksız ve bilinçsiz kullanımı çocuk ve gençleri; cinsel içerikli mesajlaşma, pornografi, çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimler gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte tatilin keyfini çıkartan çocuklar, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyor ancak Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölüm Başkanı ve Aile Danışmanı Ögr. Gör. Barış Tuncer, ebeveynlerin dikkat etmemesi durumunda çocuklarının internet bağımlısı olabileceğini belirtti.

Çocuk ve ergenlerin teknolojik araçları bilinçsiz kullanmaları durumunda internet, oyun, akıllı telefon, sosyal medya, çevrim içi cinsellik, kumar bağımlılığı, istismar, sanal zorbalık gibi olumsuz neticelerle karşılaşabileceğini belirten Tuncer, "Ülkemizde çocuk ve gençler arasında oyun bağımlılığı oranı yüzde 15, çevrimiçi kumar bağımlılığı oranının yüzde 11, çevrim içi cinsel bağımlılık oranının yüzde 8 olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Çevrim içi oyunların çoğu şiddet, saldırganlık öğeleri içeriyor ve oyunlarda hırsızlık, gasp, taciz, tecavüz, cinayet, katliam oldukça normal davranışlar olarak gösteriliyor. İnternetin sağlıksız ve bilinçsiz kullanımı, çocuk ve gençleri cinsel içerikli mesajlaşma, pornografi, çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimler gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle ebeveynlerin, teknolojik gelişmeleri yakından izlemeleri, çocuklarının en çok ziyaret ettikleri siteleri ve kullandıkları uygulamaları ve oynadıkları oyunları bilmeleri ve internette geçirdikleri süre ve internet kullanım amaçları hakkında mutlaka bilgi sahibi olmaları gerekmektedir" dedi.

"Çocuklarınızın internet kullanımıyla ilgili kurallar koyun ve kuralları uygulamada kararlı davranın"

Tuncer, internet bağımlılığının önüne geçmek için ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

"Çocuğunuzun ne kadar, nerede, ne zaman ve ne tür oyunları oynayabileceği ile ilgili kuralları ve sınırları baştan belirleyin ve bu konuda tutarlı, kararlı davranın. Oynadığı oyunların içeriği hakkında bilgi sahibi olun ve şiddet öğeleri içeren oyunların yerine yaşına uygun, eğitici ve eğlenceli gelişimini olumlu etkileyecek oyunları tercih etmesi konusunda onu yönlendirin. Oyunların içeriği hakkında çocuğunuzla konuşun ve geçek dünya ile sanal dünya arasındaki farkı anladığından emin olun. Çocuğunuzu tek başına oyun oynamak yerine iş birliği yapabileceği, rekabet edebileceği ve konuşabileceği grup oyunlarını seçmesi konusunda destekleyin. Önemli görevlerini tamamladıktan sonra ödül olarak oyun oynamasına izin verin. Küçük yaşlardan itibaren serbest zamanlarında oyun dışında yapabileceği çok sayıda sosyal faaliyet belirleyin. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi sahibi olun ve çocuğunuzun bu becerileri geliştirmesi konusunda onları destekleyin. Çocuğunuzla internet kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri konusunda konuşun. Çocuklarınızı yaramazlık yapmamaları, sizi rahatsız etmemeleri için oyun oynamaya yönlendirmeyin. Arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kurması için fırsat sunun. Kendinizi internet konusunda eğitin, çocuğunuzun internet kullanımını kontrol edebilecek kadar internet kullanmayı öğrenin. Dijital araçların kullanımı konusunda çocuklarınıza iyi örnek olun. İnternet filtresi kullanın. Filtre programını belirli aralıklarla güncelleyin. İnternet kullanımı, oyun oynama konusunda yazılı bir sözleşme yapın, internet kullanımı ve oyun oynama süresine günlük ve haftalık kısıtlama getirin. Çocuğunuzun internete giriş ve çıkış saatlerini mutlaka takip edin. Çocuğunuz internet başından kalktıktan sonra hangi sitelere girdiği, neler yaptığını kontrol edin. Aşırı yorgunluk, sabahları kalkmakta zorluk, uyuşukluk sersemlik, akademik başarısızlık, eskiden zevkle yaptığı faaliyetlere karşı ilgisizlik, arkadaş çevresinden uzaklaşma, söz dinlememe, karşı gelme, internet kullanımı, oyun oynama konusu gündeme geldiğinde kızgınlıkla, öfkeyle tepki verme internet veya oyun bağımlılığının belirtileri olabilir. Bu belirtilere karşı dikkatli olun."

Çocuğunuzun dijital oyun bağımlısı olup olmadığını öğrenmek için bu testi uygulayın

Tuncer, çocuğun dijital oyun bağımlısı olup olmadığını anlamak için 7 soruluk testin uygulanabileceğini söyleyerek, "Eğer bu soru listesinde dört sorudan daha fazlasına evet cevabı veriliyor ise çocuklarının oyun oynaması ile ilgili harekete geçmeleri ve bir uzman yardımı almaları yararlı olacaktır. Çocuğunuz neredeyse her gün oyun oynuyor mu? Gün içerisinde oyun oynayarak geçirdiği süre uzun mu? Örneğin günde oyunda 3-4 saat oyun oynuyor mu? Oyun oynama amacı uyarılma ya da sarhoşluk yaşayarak kendinden geçme biçiminde mi? Oyun oynamadığı zamanlarda huzursuz, endişeli, gergin vb. oluyor mu? Sosyal ve sportif faaliyetlerden oyun oynamak için feragat ediyor mu? Sorumluluklarını (örn., ev ödevlerini) yerine getirmek yerine oyun oynuyor mu? Oyun oynama davranışını kontrol etmeye çalışıyor ancak başarısız oluyor mu" ifadelerini kullandı.