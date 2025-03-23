Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde İsmail G.(23) yönetimindeki 34 TG 9645 plakalı otomobil ile Ali Y.(18) yönetimindeki 16 BIM 968 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Talha Ş.(17) yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.