Geçtiğimiz günlerde Ege-Kıbrıs yayında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, yaşanan bu depremin bölgedeki sismik boşlukta meydana geldiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD bölgede yaşanan depremi farklı büyüklüklerde ölçmüş olsa da uzmanlar depremin bölgedeki sismik aktivitenin arttığının bir göstergesi olduğu konusunda hemfikir.

Tarihsel olarak da baktığpımızda Ege-Kıbrıs yayı büyük depremlere de ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla yaşanan bu son deprem ilerideki büyük bir depremin habercisi olabilir.

Uzmanlarda olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.