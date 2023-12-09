Bingöl Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Kurt, kış aylarında soba, şofben ve doğal gaz kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önemli uyarılarda bulundu.

Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Tehlikeleri:

Dr. Gizem Kurt, karbonmonoksitin özellikle soba, şofben ve doğal gazın yanlış kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek zehirlenmelerde büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemeyen bu gazın solunmasıyla birlikte kandaki oksijeni azaltarak ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Belirtiler ve Acil Müdahale:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinin baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi unsurlar olduğunu belirtti. Bu belirtilerin görülmesi durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Tedavi Yöntemleri:

Dr. Kurt, hastanede uygulanan tedavi yöntemlerini açıkladı. Yüzde yüz oksijen tedavisinin yanı sıra kandaki karbonmonoksit seviyesine bağlı olarak belirlenen hiperbarik oksijen tedavisinin de uygulanabildiğini belirtti. Hastaların bu tedavilere tabi tutulduğunu ve genellikle dört saat boyunca gözlem altında tutulduklarını ifade etti.

Dr. Gizem Kurt, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara soba kurulumu ve temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmesi durumunda hemen ortamın havalandırılması, uzaklaşılması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli bir toplum olmanın önemine dikkat çekti. Dr. Kurt'un uyarılarıyla birlikte, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.