Sultanbeyli’de bir şahıs iddiaya göre alacak verecek meselesinden bir kasap dükkanına uzun namlulu silahla saldırdı. Ateş etme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adil Mahallesi’nde bulunan bir kasapta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla kasap dükkanına saldırıda bulundu. Gündüz vakti ateş etme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada caddeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Silah seslerine mahalleli sokağa dökülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Silahlı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA