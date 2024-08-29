Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı üzerinden kira kontratlarının yapılabileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, 81 ilde ev kiralayanlar için önemli bir dönem başlıyor.

Kullanıcılar, kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden düzenleyebilecekler. Bu sistem, kira sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacak.4 ay içinde e-Devlet üzerinden kira kontrat işlemleri başlatılacak. Bu süre zarfında, kira sözleşmeleri dijital platform üzerinden yapılabilecek.

Düzenlemeye uymayan ev sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek ve uyum sağlamayanlar için yaptırımlar getirilecek.

Bu yeni sistem, hem kiracılar hem de ev sahipleri için işlemleri daha hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.