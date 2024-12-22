Dr. Doğan, bu rahatsızlığın kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görüldüğüne dikkat çekti.

Stres ve Yaşam Tarzı Önemli Rol Oynuyor

Hastalığın yapısal ya da biyokimyasal bir sebebinin bulunmadığını ifade eden Dr. Doğan, tanı koyulmadan önce inflamatuar bağırsak hastalıkları ve çölyak hastalığı gibi diğer rahatsızlıkların dışlanmasının gerektiğini söyledi.

Dr. Doğan, huzursuz bağırsak sendromunun kesin nedeni bilinmese de klinik çalışmaların stres, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını gösterdiğini vurguladı.

Şikayetlere göre tedavi uygulanıyor

Dr. Doğan, “Tanı konan hastalarda tedavi, şikayetlerin ön planda olduğu duruma göre şekillenmektedir. Liften zengin beslenme özellikle önerilir. Karın ağrısı şikayeti olan hastalarda spazm çözücü ilaçlar kullanılırken, kabızlık ön planda ise bağırsak yumuşatıcı ve bağırsak hareketlerini artırıcı ilaçlar verilir. İshal şikayetlerinde ise bağırsaktan emilmeyen antibiyotikler ve bağırsak hareketlerini azaltıcı ilaçlar tercih edilmelidir” diye vurguladı.

Belirtileri azaltmak için bunlar yapılmalı

Stresin hastalıkla doğrudan ilişkisi olduğu için hastaların stresten uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Doğan, “Gerekli durumlarda antidepresan ilaç desteği sağlanır. Sigaradan uzak durmak, kafein alımını azaltmak, düzenli beslenmek, düzenli uyumak ve egzersiz yapmak da hastaların şikayetlerinin azalmasına katkıda bulunur” diyerek konuşmasını sonlandırdı.