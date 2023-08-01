Trakya'nın tek kadın Belediye Başkanı, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın yoğun çabaları sonucu 2019 yılının son aylarında Uzunköprü'de başlayan doğal gaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, geçtiğimiz süreçte Uzunköprü'nün en büyük mahallesi olan Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamının doğal gaza kavuştuğunu anımsatarak, hali hazırda 5 bin 500 abonenin kullandığı doğal gazın yıl sonuna kadar 10 bin aboneye ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başkan Becan, şehrin tamamının doğal gaz alt yapısına ulaşması için düğmeye bastı. Habib Hoca Mahallesi'nde başlayan çalışmalar hız kesmeden devam ettiğini söyledi.