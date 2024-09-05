Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde A.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair alınan ihbarlar üzerine gerçekleştirilen arama neticesinde, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi’nde, A.G. isimli şahsın evinde yaptığı aramada; siyah poşet içerisinde 18 gram bonzai, kırmızı poşet içerisinde 61 gram metamfetamin, sarı poşet içerisinde 6 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı 4 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyoya sarılı, satışa hazır fişek halinde metamfetamin, uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 22 adet dolu tüfek mermisi buldu.

Gözaltına alınan A.G. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.