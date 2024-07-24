Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan ‘Vakıf Haftası’ etkinlikleri bu yılda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen gençler, ‘Ecdat Yadigarı’ kültür eserlerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan ‘Vakıf Haftası’ etkinlikleri bu yılda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen gençler ‘Ecdat Yadigarı’ kültür eserlerini gezdi.

Ecdat yadigarı eserleri yakından görme fırsatı buldular

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gençler, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi, Kariye Camii, Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Mihrişah Valide Sultan İmaretini gezme fırsatı buldu. Böylece gençler, tarihi ve kültürel değere sahip olan ecdat yadigarı eserleri yakından görme fırsatı bulmuş oldular.

Düzenlenen etkinlikte gezilen tarihi mekanlardaki görevlilerce gençlere Türkiye tarihinde önemli yer tutan bir çok eser hakkında bilgiler verildi.