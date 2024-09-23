Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle turuncu alarm verilen ilde yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Şehirde eğitim faaliyetlerine pazartesi günü de ara verilmişti.

Zonguldak’ta 23 Eylül Pazartesi günü eğitime ara verileceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il için turuncu alarm uyarısı yaparken, Valilik olası riskleri dikkate alarak bu kararı aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Zonguldak genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verilecektir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.”