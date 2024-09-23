Bayrampaşa'da bir İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir gelinlik mağazasına girdi. Kazada otobüsteki yolculardan bazıları yaralanırken, mağazada bulunan vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 18.20'de Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü, yeşil ışıkta hızlanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, önce yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarptı, ardından kaldırımdaki bariyerleri aşarak dört katlı bir binanın giriş katındaki gelinlik mağazasına girdi.

Kaza sırasında mağazada bulunanlar, dükkanın iç kısımlarına kaçıp kazadan yara almadan kurtulurken, otobüsteki yolculardan bazıları hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Mağazada ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen çekiciyle otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza anına tanık olan Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, otobüs hızla daldı. Eğer bu tarafa doğru gitseydi, çok daha büyük bir facia olacaktı. Şu an biraz sakinim ama büyük bir tehlike atlatıldı" dedi.