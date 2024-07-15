Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında İstanbul Topkule kışlasında yaralanarak gazi olan Mesut Karaman’ı evinde ziyaret etti.

Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt’ün de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, 15 Temmuz Gazisi Mesut Karaman ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami Aktaş, 15 Temmuz Gazisi Mesut Karaman’a gösterdiği cesaret ve kahramanlık için bir kez daha teşekkür edip, aileleri ile sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.

15 Temmuz Gazisi Mesut Karaman, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.