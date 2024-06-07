Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) gerçekleştirdiği kurban bağışı ile herkese örnek oldu.

Vali Aygöl, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini TDV Bilecik Şubesine verdi. Vali Aygöl’ün kurban vekaletini kabul eden İl Müftüsü Ali Erhun, teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti. Vali Aygöl ise yaptığı konuşmada, ‘’Kurban bayramımız yaklaşırken bir kez daha birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu daha iyi anladığımız günlerdeyiz. Yardım ve dayanışmanın bizi en iyi mertebeye ulaştıracağına dair hiç şüphem yoktur. İyilik karşılıksız yaptığımız şeylerden biri. Şimdiden bayramımız mübarek olsun’’ ifadelerine yer verdi.