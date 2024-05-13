Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısına katılım sağladı.

Ankara Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında gerçekleşen 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı 23 ilin valilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Vali Şefik Aygöl’ün katılım sağladığı toplantıda ülkede gerçekleşen ve büyük felaketlere yol açan orman yangınları ele alındı.