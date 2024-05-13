Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi moderatörlüğünde Bursa’da düzenlenen Liseler Arası Girişimcilik Zirvesinde Altınnesil Koleji öğrencileri, Özafagus isimli projeleri ile 12 okul arasından 1. Oldular.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi moderatörlüğünde Bursa Erkek Lisesi'nde 11 katılımcı ve bir ev sahibi olmak üzere toplam 12 okulun katılımı ile düzenlenen Liseler Arası Girişimcilik Zirvesi etkinliğine katılan Altınnesil Koleji öğrencileri, programın ilk günü yapay zeka ve geleceğin teknolojisi, öğrenciler için girişimcilik, fütürizm ve geleceğin meslekleri gibi konularda alanında deneyimli, gerçek hayat tecrübelerini aktaran konuşmacılardan eğitim aldılar.



Öğrenciler daha sonra, 1883 yılında kurulan Bursa Erkek Lisesi bünyesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve alanında tek olan Bursa İl Eğitim Tarihi Müzesini gezip okulun tarihi ve Bursa eğitim tarihi ile ilgili bilgiler aldılar.

Programın ikinci gününde ise proje hazırlama yarışmasına katıldı Altınnesil Koleji öğrenciler, geri dönüşüm konusunda hazırladıkları Kompost Atıklar ile ilgili Özafagus isimli projeleri ile 12 okul arasından 1. oldular. Okul yönetimi yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı için Altın Nesil ailesi olarak her zaman destek olmaya devam ediyoruz” ifadesi kullanıldı.