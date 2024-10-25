BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dün TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlenerek, "Ancak terör örgütlerinin hiçbir saldırısı, bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacaktır" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bayırköy beldesinde faaliyet gösteren bir aydınlatma üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere dün gerçekleşen hain saldırı hakkında bir açıklama yapan Vaki Aygöl, "Üreten Türkiye’nin önüne hiçbir terör örgütü geçemez. Gerçekleştirilen hain saldırı, sadece can güvenliğimize değil, ülkemizin üretim gücüne de yapılan bir saldırıdır. Ancak terör örgütlerinin hiçbir saldırısı, bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. Milletimiz, birliğini ve beraberliğini koruyarak, her türlü tehdidin üstesinden gelecektir. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik ruhuyla son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.