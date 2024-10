Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde duyarlı 40 kişi kan bağışında bulunurken, 10, 25 ve 35 bağış sayısına ulaşanlara madalya ve plaketleri takdim edildi.

Gölpazarı’na her 3 ayda bir Eskişehir Kan Merkezinden gelen ekiplere ilçe halkından yoğun ilgi görüldüğü dikkatlerden kaçmazken, bugün de duyarlı 40 kişi kan bağışında bulundu. Gönüllü olarak kan bağışı yapan Ahmet Karakaya “Kan bağışı insani bir sorumluluktur. Kan kaynağı insan olan ve yapay olarak üretilmeyen bir maddedir. Sadece gönüllü bağışçılardan elde edilir. Gönüllü bir kan bağışçısı olun ve başkalarına ilham kaynağı olun. Düzenli bağışçı olmayı ve yıl boyunca kan vermeyi kendinize taahhüt edin. Arkadaşlarınızı ve ailenizi düzenli kan bağışçısı olmaya teşvik edin. Kan sürekli ihtiyaçtır. Verenlerin hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

Eskişehir Kan Merkezi yetkileri, Gölpazarı’nda çok duyarlı vatandaşın olduğunu söyleyerek, "Yapılan her kan bağışı bir hastaya can ve doğaya bir fidan demektir. Bütün vatandaşlarımıza Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz, çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı insandır, insandan başka da temin edilecek kaynağı yoktur. Yaşayan her insanın bir gün kana ihtiyacı olabileceğini unutmasınlar" denildi.

Öte yandan ilçede 10 bağış yapana bronz madalya, 25 bağış yapana gümüş madalya, 35 bağış yapana altın madalya, 45 bağış yapana plaketleri takdim edildi.