BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mesaisine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlarken, öğrencilere kitap okuma teşviki etti.

Vali Şefik Aygöl, haftanın ilk mesaisinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ile araya geldi. Vali Aygöl önce okulu gezdi daha sonrasında ise; öğrencilerle birlikle ders zilinin çalmasının ardından derse katıldı.

Öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katılan Vali Aygöl, “Daha güçlü bir Bilecik, daha güçlü bir Türkiye için geleceğimizin teminatı gençlerimiz yetişmeye devam ediyor. Meslek okullarımız, geleceğimizi şekillendiren yeteneklerin okuludur. Burada yetişen evlatlarımız yalnızca öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda üretir, tasarlar ve ustalık yaparlar. Bu sayede, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan güçlü bireyler olarak hayata atılırlar” dedi.

Daha sonrasında ise Vali Aygöl, idarecilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek okul hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.