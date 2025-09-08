Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Saldırganın herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah" dedi.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Ayrıca polis memuru Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis memuru Murat Dağlı ise hafif yaralandı. Olayın şüphelisi E.B.(16) ise kısa sürede yakalandı. Saldırganın hastanedeki tedavisinin devan ettiği öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği Polis Merkezi’ne gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu sabah saat 08.50’de, arkamızda bulunan Salih İşgören Balçova Polis Merkezi’ne, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı, pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açılarak başladı. İlk ateşle birlikte, orada bulunan bir polis memuru arkadaşımız maalesef yaralandı ve olay yerinde şehit oldu. Saldırganı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında, burada lojmanda ikamet eden bir polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef şehit oldu. Ayrıca iki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

"Babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah"

Saldırının gerçekleştiği yerin yoğun bir sokak olduğu belirten Vali Elban, "Çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi ve şu anda Alsancak Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz tüm yönleriyle olay araştırılmaya devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde size detaylı bilgi de vereceğiz. Ancak biraz önce söylediğim gibi, olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Olayı çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz ancak şu an için ulaştığımız sonuçlara göre net bir bilgi vermek için henüz erken. Kısa süre içinde netleşecektir. Herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Zaten olay yerine gelirken yolda da görmüşsünüzdür; olay, savcılığımızca inceleniyor. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi var ve saldırı pompalı tüfekle gerçekleşti. Detaylı bilgileri daha sonra size arz edeceğiz. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah. Yeni alınmamış" diye ekledi.