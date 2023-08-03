Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24.5 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatılan operasyonu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekiplerce yapılan operasyon çerçevesinde 24.5 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında ise tahkikat başlatıldı.

“Kökünü kurutuncaya kadar devam”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. İlimizde gerçekleştirdiğimiz operasyonda, 24.5 kilo skunk ele geçirdik, 3 şüpheli hakkında tahkikat başlattık. Uyuşturucu ile kararlı mücadelemiz kökünü kurutuncaya kadar devam edecek. Emniyet görevlilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.