Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Şefik Aygöl Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile bir araya geldi. İl Müdürü Yoldaş, personel durumu ile bina, lojman, tesis ve araç durumları, tarım arazilerinin sulama durumu ve ilin hayvan varlığı, bitkisel ve hayvansal üretim, Bilecik’te tarım ve hayvancılık alanında devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve bakanlığın desteklemeleri hakkında bilgi verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yapılan görüşmede Vali Aygöl tarımın Bilecik’te yükselen bir değer olduğunu vurguladı. Bu değere sahip çıkmak istediğini belirten Aygöl "Bilecik’te tarım yükselen bir değerken bizler buna özen göstermeliyiz. Projelerimizi daha geniş kapsamlı yapmalıyız. Tarım burada çiftçilerle birlikte devam ediyor. Tarım üzerine çiftçilerimize yardımcı olabileceğimiz projeler yakında sizlerle buluşacaktır’’ sözlerinde bulundu.