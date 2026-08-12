Olay, İnegöl Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir zincir market deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda çalışan M.U. (27), çalışma yaptığı sırada üzerine palet düşmesi sonucu başından yaralandı.

Başından yaralanan işçi, mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumuyla ilgili detay paylaşılmadı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelen iş kazasının ardından olayla ilgili inceleme başlattı.