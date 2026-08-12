Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

5 bin 800 metrekarelik alanda yükseliyor

Toplam 5 bin 800 metrekarelik alanda inşa edilen projede 4 bin metrekarelik hal binası bulunuyor. Hal binasında her biri 98 metrekare net alana sahip 30 dükkân yer alırken, dükkânların her birinde 18 metrekarelik asma kat bulunuyor.

Projede ayrıca idari bina ve yemekhane, 30 bağımsız sandık deposu, çöp toplama alanı ve güvenlik binası da yer alıyor.

Trakya'nın ticaret altyapısına katkı sağlayacak

Modern ve hijyenik şartlarda hizmet vermesi planlanan tesisin, üretici, esnaf ve tüketici arasındaki sebze-meyve tedarik zincirinin daha düzenli işlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaba imalatların ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması, ince işçilik ve detay çalışmalarının ardından tesisin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

Candan Yüceer, projenin yalnızca Çorlu'ya değil, tüm Trakya'ya katkı sağlayacağını belirterek, 'Kaba imalatlarını büyük oranda tamamladığımız projemizi en kısa sürede hizmete açarak hem Çorlu'muza hem de tüm Trakya'ya kazandıracağız' dedi.