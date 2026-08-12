Yalova'da F16 uçağının eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrama anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Beldesi yakınlarındaki 18.Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında yaşandı. Saat 15.02 sularında F16 uçağı alçaldığı esnada kaza kırıma uğradı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası bölgeden siyah dumanlar çıktığı görüldü.

Uçak pilotunun fırlatma koltuğuyla kurtulduğu, kaldırıldığı Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerine bilirkişi ekibinin beklendiği öğrenildi.