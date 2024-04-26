Balıkesir’in Edremit ilçesinde Veli Akademisi eğitiminde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, online olarak öğrenci velileri ile buluştu.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldılar, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulundaki eğitime ise Şube Müdürleri Ahmet Can ve İlter Şendur katıldılar.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Veli Akademisi eğitimleri dahilinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun katılımı ile sosyal medya, bilinçli teknoloji kullanımı ve dijital bağımlılık konusu ile veli eğitimleri gerçekleştirildi. Okullardan ve Edremit rehberlik araştırma merkezinden rehber öğretmenler eğitim verdiler.