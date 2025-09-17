2025-2026 eğitim-öğretim yılı "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Dersimiz Yeşil Vatan" temasıyla başladı. Etkinlikler çerçevesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Edinilen bilgiye göre programda, İşletme Müdürlüğü uzman personeli tarafından öğrencilere ağaç ve orman sevgisinin önemine ilişkin sunum yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çizgi filmler eşliğinde çocuklara çevre bilinci aşılanırken, yaban hayatının korunmasına yönelik bilgiler de aktarıldı.

Etkinlik boyunca öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek vakit geçirdiği gözlenirken, okul bahçesinde doğa sevgisini pekiştiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.