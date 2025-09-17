Bilecik’teki çocuk evlerinde hizmet alan çocuklara, Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik’teki çocuk evlerinde hizmet alan çocuklara değerler eğitimi verilmeye devam ediyor. Bilecik İl Müftülüğünde görevli hocalar tarafından verilen eğitimler kapsamında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Dilek, 12 çocuğa Kuran-ı Kerim hediye ederek, eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı çocukları tebrik etti.