Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya’ya iade-i ziyarette bulundu.

Vali Aygöl, görevine başlayan Başkan Kaya’yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir süre sohbet eden Vali Aygöl ve Başkan Kaya bu süreç içerisinde birlikte hareket edeceklerini ve hiçbir hizmetin aksamayacağını belirtti. Ardından Vali Aygöl, belediye binasında incelemelerde bulunarak personellere iyi çalışmalar diledi. Belediye ziyareti fotoğraf çekimi ile sona erdi.