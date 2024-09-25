Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldü. Van İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu zırhlı araçlar ve J-SİHA desteğiyle icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetlerinde tespit edilen terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmayı tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" dedi. Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.