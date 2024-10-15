18 gündür aranan üniversite öğrencisi kızın cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Van'dan gelecek iyi habere kilitlenmişti ancak acı haber geldi. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Van'da 27 Eylül 2024 Cuma günü KYK yurdundan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, Rojin'in cansız bedenine ekipler tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz…

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2024

Van Gölü ve çevresinde arama faaliyetleri kapsamında genç kıza ait olduğu düşünülen bir eşarba 10 Ekim'de göl kıyısında ulaşılmıştı. 217 personelden oluşan 52 ekip, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol edilmekteydi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.