Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların ekmek alabileceği 4’üncü satış noktası büfesi hizmet vermeye başladı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak çalışmanın 4. satış noktasının açıldığını belirterek, ’’4’üncü ekmek satış noktası Tepebaşı Halk Ekmek Satış Noktası olarak kapılarını açtı. Vatandaşlarımızın 6 TL karşılığında ekmek alabileceği diğer satış noktaları ise; Osmangazi Mahallesi Toki Aile Çay Bahçesi, Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Market ve İstiklal Mahallesi Zabıta Müdürlüğü karşısı ekmek satış noktası olarak hizmet veriyor’’ ifadelerini kullandı.