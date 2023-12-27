Tekirdağ’da PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda PKK/KCK/PYD terör örgütü ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen S.Ş., H.Ç., Y.T., Ş.B., H.Ö., E.Z. ve O.Ö. isimli 7 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 4’ü yurt dışında olduğundan dolayı haklarında adli işlem başlatılırken, diğer 3 şüpheliye ilişkin Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şahıslar yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarda H.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken, S.Ş ve Y.T ise tutuklandı.