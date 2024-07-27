Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki Kutbeddin Güneş'e Kangal cinsi bir köpeğin saldırması sonucu köpeğin sahibi gözaltına alındı. "Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bıraktığı" iddiasıyla gözaltına alınan Murat Ö., adliyeye sevk edildi.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey, Yaylacık Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasını sulamak için yola çıkan iki çocuk babası Kutbeddin Güneş, başıboş bırakılan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Güneş'in yardımına, o esnada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Güneş, 112 ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Güneş’e 100’den fazla dikiş atıldı.

Kutbeddin Güneş, olayla ilgili şunları söyledi: "Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı ve bana saldırdı. Çok büyük bir köpekti. Allah'tan iki araç geldi ve beni köpekten kurtardı. Eğer araçlar gelmeseydi, köpek beni parçalayacaktı. Boynunda tasma vardı. Beni kurtaran araç sürücüsüne teşekkür ederim, ambulansı o çağırdı. Kafam, kulağım, parmaklarım, kollarım ve bacaklarım yaralandı. Polisler soruşturma başlattı. Köpek sahibinden davacıyım ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na haklarımı savunmaları için ricada bulunuyorum."

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek köpeğin sahibi Murat Ö.'yü tespit etti. Murat Ö., "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" iddiasıyla gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.