2025 yılının Mayıs ayında, bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, Mayıs ayında kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 162 bin 617 olarak kaydedildi. Aynı ayda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takip başlatılan kişi sayısı ise 171 bin 123 oldu.

2025 Ocak-Mayıs döneminde ise tablo daha çarpıcı: Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyon 39 bine ulaştı.

Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 177 artış ile 199 milyar TL oldu.