Tanal'ın yolunu kesen Şanlıurfalı vatandaşın söyledikleri duyanları şaşkına çevirdi.

Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş, "Avrupa'da bile böyle yasa yok. Kadına bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi. Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

Vatandaş ise "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu. CHP'li Tanal, bunun üzerine, "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.

TiGAD Şanlıurfa il temsilcisi Mehmet Yetim x sosyal medya hesabından o anları paylaştı.