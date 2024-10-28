Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Fatih Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kenti ay-yıldızlı bayrakla donatmak amacıyla Fatih Caddesi’nde ilçe sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet, ilk olarak Fatih kurulan stantta vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Ardından heyet, esnafı ziyaret etti. Başkan Çiftçi, "Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde, al bayrağımızı hediye ettiğimiz hemşehrilerimizin bayramını kutladık. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.