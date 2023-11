İnegöl Alanyurt yolu üzerinde İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önündeki durak vatandaşları mağdur ediyor.

İnegöl Ağız ve Diş Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs durağının yol üzerindeki konumu nedeniyle mağdur olduklarını iddia ediyor. Her an bir kazaya sebebiyet vereceğini söyleyen vatandaşlar, Diş Hastanesi önündeki durağın sinyalizasyonun öncesine konulmasını istiyor. Yoğun trafik nedeniyle durakta inen yolcuların araçların arasında kaldığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

HABER MERKEZİ