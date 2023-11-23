ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yaşanan olaylar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak, ünlü televizyon sunucusu Armağan Çağlayan, programdaki bir kadına yönelik ifadeler nedeniyle Müge Anlı'ya karşı tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı'nın programında geçen bölümde, bir olaya ilişkin olarak sarf ettiği "Öldürmek için fırsat kollarım" sözleri, Armağan Çağlayan'ın dikkatini çekti. Çağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" ifadesini kullanarak duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.