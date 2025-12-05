

Bursa'nın Gemlik İlçesindeki Ali Kütahya İlköğretim görev yapan sınıf öğretmeni Sabriye Karakaş, 30 Ocak 2025 tarihinde mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Öğretmenlerini unutmayan öğrenciler, Ali Kütahya İlköğretim Okul Müdür Yardımcısı Sebahattin Şenlikoğlu, öğretmenler Burcu Filizlibay, Erol Çakıcıoğlu, Gülşah Gümüş Çalışkan, Mehmet Altun ve Mustafa Birgül, diktikleri fidanlarla hem öğretmenlerinin hatırasını yaşattı hem de doğaya katkı sundu.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, öğretmenleri ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, öğrencilerin gösterdiği vefa örneğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

