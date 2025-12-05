Yerlikaya'nın paylaşımına göre operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 51’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler ise sürüyor.

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM şube müdürlüklerince yürütüldü.

Son iki haftada operasyon düzenlenen iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olarak sıralandı.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin çok boyutlu bir devlet refleksiyle yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz Emeği geçenleri tebrik ediyorum."