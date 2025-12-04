Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarı şu şekilde:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve belediye bürokratlarımızın adları kullanılarak, "Yeni Yılda İhtiyaç Sahibi Emeklilere Destek Başvuruları" üzerinden; telefon, SMS, WhatsApp veya sosyal medyadan kimlik, banka bilgisi ya da ödeme talep edildiğine yönelik bildirimler alınmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, destek başvurularının yalnızca resmi iletişim kanallarımız üzerinden yapıldığını önemle hatırlatırız. Belediye adına hiçbir şekilde kişisel bilgi veya ödeme talebinde bulunulmamaktadır. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz. Şüpheli durumlarda 444 16 00 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne veya Emniyet Müdürlüğü'nün 112 İhbar Hattı'na bildirmenizi rica ederiz."