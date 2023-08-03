Orhan Sarıbal, çok yönlü bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Ziraat mühendisi, çiftçi, yazar, siyasetçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı unvanlarını taşıyan Sarıbal, 1 Şubat 1966'da Erzincan Refahiye'de doğdu. Eğitim hayatını tamamlayarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olan Sarıbal, ziraat mühendisi kimliğiyle sektöre önemli katkılarda bulundu.

Sadece tarım alanında değil, siyaset sahnesinde de aktif bir şekilde yer aldı. Gürsu'da SHP ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Bursa İl Delegesi gibi görevler üstlendi. Aynı zamanda Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini de başarıyla yürüttü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nda da çeşitli görevlerde bulundu.

Sarıbal, sadece siyasi kimliğiyle değil, topluma yönelik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği gibi önemli kurumlarda aktif görevler üstlendi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları ve Türkiye'deki tarımın ekonomi politiği gibi önemli konularda yazdığı raporlar ve kitap bölümleriyle de akademik alanda kendini kanıtladı.

2018 yılında CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'na seçilerek Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri genel başkan yardımcılığına getirilen Sarıbal, bu göreviyle de tarım sektörüne yönelik politika ve organizasyonların yönetiminde etkin bir rol oynuyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Orhan Sarıbal, sadece Türkçe ile sınırlı kalmayarak orta düzeyde İngilizce de bilmektedir. Çalışmalarıyla tarımın gelişimine ve çiftçilerin yaşam koşullarına katkı sağlayan bu önemli isim, CHP'nin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katılmaya devam ediyor.