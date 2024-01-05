Dünyada halen önemli bir halk sağlığı sorunu olan verem nedeniyle her yıl düzenli takip ve tedavisi yapılmayan 1 milyondan fazla hasta hayatını kaybediyor. Dünyada bütün ölümler içinde 10’uncu sırada yer alan veremin değişken bulguları ve her hastalığı taklit edebilmesi sebebiyle teşhisi zorlaşabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Güler Göğüş, verem hakkında bilgiler verdi.

Veremin havadan damlacık yoluyla bulaştığını söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Güler Göğüş, “Verem, diğer ismiyle tüberküloz; mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon olarak bilinir ancak diğer organları da etkileyebilir. Verem, genellikle havadan damlacık yoluyla bulaşır, yani hasta kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu ortaya çıkan mikropların solunmasıyla yayılır. İnsanlar genellikle bu bakterileri soluduklarında enfekte olurlar ancak bağışıklık sistemi güçlü olan birçok kişi, bakteriyi kontrol altına alabilir ve hastalık ortaya çıkmaz” dedi.

Belirti göstermeden gizli taşıyıcı olunabilir

Veremin en sık görülen belirtisinin uzun süre devam eden öksürük olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Güler Göğüş, “Verem belirtisi olan öksürük özellikle sabah saatlerinde görülür. Verem belirtilerinde öksürüğün yanında balgam, düzensiz ateş, zayıflık, halsizlik, iştah ve kilo kaybı, gece terlemeleri de yaşanabilmektedir. Öksürükle gelen balgamın içeriğinde kana da rastlanabilir. Bu durum kişilerde endişeye neden olabilir. Verem belirtileri genellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkar. Ancak, bazı insanlar hiçbir belirti göstermeyebilir ve latent (gizli) tüberküloz taşıyıcısı olabilir. Bu durumda, bakteriler vücutta uyku moduna geçer ve kişi hasta olmadan önce uzun bir süre geçebilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında veya stres altında olduğunda, latent tüberküloz aktif hale geçebilir” şeklinde konuştu.

Erken teşhis önemli

Hastalığın tedavisinin genellikle antibiyotiklerle yapıldığına değinen Uzm. Dr. Göğüş, “Tedavi süreci uzun sürebilir. Erken teşhis veremde de çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın yayılmasını önlemeye ve komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer verem belirtileri yaşıyorsanız veya şüpheleniyorsanız, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmeniz önemlidir” diyerek görüşlerini belirtti.