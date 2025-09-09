Vestel Mobilite, elektrikli araç şarj teknolojilerinden otomotiv elektroniğine ve enerji depolama çözümlerine uzanan ürün gamıyla, IAA Mobility 2025’te yerini aldı. Şirket, ‘Cockpit Experience’ konsepti altında geliştirdiği yenilikçi araç içi ekran çözümlerinin yanı sıra yüksek güçlü şarj istasyonları ve batarya sistemleriyle mobilitenin geleceğini şekillendiren teknolojilerini sektörle buluşturdu.

Günümüzde hızlı bir değişim sürecinde olan mobilite sektörünün kısa zamanda uluslararası oyuncuları arasında önemli yer edinen Vestel Mobilite, Almanya’nın Münih kentinde 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’nda, geliştirdiği yeni ürün ve teknolojileri, ziyaretçilerin deneyimine sundu.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel yaptığı açıklamada, "Mobilite dünyası bugün, elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Vestel Mobilite olarak bu dönüşümün merkezindeyiz. Geliştirdiğimiz otomotiv elektroniği, batarya ve enerji depolama sistemleri ile ultra hızlı şarj teknolojilerimiz hem bireysel hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verirken sektörün geleceğini bugünden şekillendiriyor. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri de ‘Cockpit Experience’ konseptimiz. Tüketici elektroniğinde edindiğimiz ekran teknolojisi uzmanlığını otomotive taşıyarak, sürücülere ve yolculara güvenlik, kişiselleştirme ve konforun buluştuğu yeni bir dijital deneyim sunuyoruz. Vestel ekranlarıyla araç içi deneyim sadece sürüş değil, bir teknoloji yolculuğu olacak. IAA Mobility gibi sektörümüz için büyük öneme sahip bir organizasyonda bir kez daha ülkemizi temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. IAA Mobility bu yıl da bize teknolojik yetkinliğimizi uluslararası platformda sergilemek için stratejik bir fırsat sunuyor" dedi.

‘Cockpit Experience’ araç içi dijitalleşmeyi yeniden tanımlıyor

Vestel Mobilite, otomotiv elektroniği alanındaki çözümlerini geleceğin araç içi yaşamına yön verecek stratejik bir vizyonla geliştiriyor. Bu vizyonun merkezinde yer alan ‘Cockpit Experience’ konsepti, tüketici elektroniğinde yıllar içinde kazanılan ekran tasarımı uzmanlığının otomotive taşınmasıyla şekilleniyor. Vestel, ELED, MiniLED ve QLED teknolojilerine dayalı geniş ekran konfigürasyonlarıyla kokpitin merkezine yüksek çözünürlüklü, enerji verimli ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunuyor.

Yapay zekâ destekli yüz tanıma ile kilit açma, sürücü izleme sistemleri, dikkat dağınıklığı ve yorgunluk algılama, jest tanıma, ekrana gömülü ses ve kamera entegre ekranlar gibi ileri teknolojiler, kokpit deneyimini güvenlik, kişiselleştirme ve konforun buluştuğu yeni bir seviyeye taşıyor.

Vestel bu kapsamda fuarda; MiniLED, Edge LED, Quantum Dot MiniLED ve OLED gibi yeni nesil ekran teknolojilerini sergiledi. Euro NCAP 2026 regülasyonlarının da öngördüğü şekilde, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan güvenli etkileşim sunan Knob’lu Display çözümleri ve benzeri kullanıcı güvenliğini artıran yenilikler, farklı bir deneyim yaşatırken; geleceğin otomotiv iç mekânlarına yön veren yenilikçi ekran çözümleri öne çıktı. Ekran teknolojilerinin yanı sıra, Body Control Module (BCM), Zonal Controller mimarisi ve Wireless Charging Unit (WCU) gibi ileri elektronik çözümleri de bu yılki fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ultra hızlı şarj sistemleri

Elektrikli araç şarj teknolojileri de Vestel Mobilite’nin fuar vitrininde önemli yer tuttu. Şirketin EVC çözümleri arasında AC Qatro, AC Gemini Dual ve AC Liveo modelleri, duvara monte edilen kompakt ve estetik tasarımlarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor. DC Spica 80 kW istasyonu ise ticari ve bireysel kullanıma uygun hızlı şarj kapasitesiyle öne çıkıyor. Vestel Mobilite’nin en dikkat çekici yeniliği ise Stella 720 kW Ultra Fast Charger ve 1.2MW gücündeki Megawatt Charging System (MCS). Bu çözümler, araçların yalnızca dakikalar içinde şarj edilebilmesine imkân tanırken özellikle ağır vasıta taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyor.

Batarya ve enerji depolama çözümleri

Vestel Mobilite bu yılki fuarda, batarya ve enerji depolama sistemleri tarafında da farklı ölçeklere uygun çözümleriyle ön plana çıktı. Telekom kuleleri ve veri merkezleri için geliştirilen Telekom Bataryası, yedek enerji sağlayarak kesintisiz hizmet imkânı sunuyor. Konut Tipi Batarya modeli, solar entegrasyon ile müstakil evlerde enerji depolamayı mümkün kılarak bireysel kullanıcıların enerji verimliliğini artırıyor.

Ticari ve endüstriyel ölçekli Ticari ve Endüstriyel Batarya Çözümü, fabrikalar, hastaneler ve büyük ölçekli veri merkezleri için güçlü depolama kapasitesi sağlıyor. Ayrıca Sıvı Soğutmalı Ticari ve Endüstriyel Batarya Çözümü de yüksek performanslı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu ürünlerle Vestel Mobilite hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanmasında ölçeklenebilir ve çevre dostu alternatifler sunuyor.

Avrupa’da megavat şarj operasyonu

Şirket, Avrupa lojistik sektörüne yönelik büyük ölçekli bir şarj projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, bir lojistik firmasıyla iş birliği kapsamında Avrupa’daki ürün kurulumunu gerçekleştiriyor. Elektrikli kamyon filolarının şarj edileceği tesiste Vestel, 720KW dispenser şarj ünitesi, 80KW Spica all-in one şarj ünitesi ve 1.2MW güç kabini tarafında desteklenen MCS’den (megawatt şarj sistemleri) oluşan bir ultra hızlı şarj yapısını teslim edecek. Proje, ağır vasıta taşımacılığında hem MCS (Megavat Şarj Sistemleri) hem de CCS (Birleşik Şarj Sistemi) konnektörlerinin birlikte kullanılmasıyla Avrupa’da öncü bir örnek olacak ve Vestel’i Avrupa’da bu çözümü sağlayabilen ilk 5 firma arasına sokacak.